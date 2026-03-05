Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 6 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma venerdì 6 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
    Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 17:00 Dragon Scale
    Impara a giocare a Grimdark Future
  • Ore 18:30 Urban Center
    Lezione-spettacolo di Alessandro Vanoli sul volume “L’invenzione dell’Occidente”
  • Dalle 19:00 alle 23:00 Garage Arts Platform
    Inaugurazione mostra dell’artista Antonella Cirruto
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Live di White Bronco & The Lonesomes
  • Ore 22:30 94100
    DjSet Re.Swing

Calascibetta

  • Ore 20:30 Teatro Contoli di Dio
    Calascibetta Jazz Festival – Max Gallo 4et (evento con biglietto)

Nicosia

  • Ore 20:30 Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”

Troina

  • Ore 21:00 Cineteatro Cammilleri
    Proiezione film “Agata Christian”
  • Ore 22:00 Terzo Tempo
    C351 Trio – Live Music

Piazza Armerina

  • Ore 20:30 Pizzeria Europa La Villetta
    La Piramide Live Game Show
  • Ore 22:00 Highlander
    Musica dal vivo: Alexandra
  • Ore 23:00 The Twins
    The Revival from 1990 to 2026 – music by Frank Granato deejay

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

