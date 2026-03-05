Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 6 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 6 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 17:00 Dragon Scale
Impara a giocare a Grimdark Future
- Ore 18:30 Urban Center
Lezione-spettacolo di Alessandro Vanoli sul volume “L’invenzione dell’Occidente”
- Dalle 19:00 alle 23:00 Garage Arts Platform
Inaugurazione mostra dell’artista Antonella Cirruto
- Ore 22:00 Sorseggio
Live di White Bronco & The Lonesomes
- Ore 22:30 94100
DjSet Re.Swing
Calascibetta
- Ore 20:30 Teatro Contoli di Dio
Calascibetta Jazz Festival – Max Gallo 4et (evento con biglietto)
Nicosia
- Ore 20:30 Cineteatro Cannata
Proiezione film “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”
Troina
- Ore 21:00 Cineteatro Cammilleri
Proiezione film “Agata Christian”
- Ore 22:00 Terzo Tempo
C351 Trio – Live Music
Piazza Armerina
- Ore 20:30 Pizzeria Europa La Villetta
La Piramide Live Game Show
- Ore 22:00 Highlander
Musica dal vivo: Alexandra
- Ore 23:00 The Twins
The Revival from 1990 to 2026 – music by Frank Granato deejay
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.