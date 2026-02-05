Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 6 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 6 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Laboratorio di coriandoli ecosostenibili con Nica_Artist
    Evento su prenotazione
  • Ore 19:00 – Barrios
    Arreri U Bancuni con DjSet Killoman (from Enna Massive)
  • Ore 22:30 – 94100
    DjSet Albas

BARRAFRANCA

  • Ore 17:30 – Biblioteca Comunale
    Presentazione del libro “Ma tu che lavoro fai?” di Mariangela Galante con momento musicale di L. Tropea

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Highlander
    Live The Nevermind
  • Ore 21:00 – Prima Classe
    Sabor Urbano – Live Duo Ainedys Rodriguez & Massimo Vitali
    Evento su prenotazione
  • Ore 23:00 – Wine Art (Wineart Lounge Bar Gallery)
    Eyes Without a Face – Iron Immersion Experience – Live music + Frank Granato Dj Set
  • Ore 23:30 – The Twins
    Live The Beat – Federfree

TROINA

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Live Music – Ottavia Duo

