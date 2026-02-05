Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 6 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 6 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Laboratorio di coriandoli ecosostenibili con Nica_Artist
Evento su prenotazione
- Ore 19:00 – Barrios
Arreri U Bancuni con DjSet Killoman (from Enna Massive)
- Ore 22:30 – 94100
DjSet Albas
BARRAFRANCA
- Ore 17:30 – Biblioteca Comunale
Presentazione del libro “Ma tu che lavoro fai?” di Mariangela Galante con momento musicale di L. Tropea
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Highlander
Live The Nevermind
- Ore 21:00 – Prima Classe
Sabor Urbano – Live Duo Ainedys Rodriguez & Massimo Vitali
Evento su prenotazione
- Ore 23:00 – Wine Art (Wineart Lounge Bar Gallery)
Eyes Without a Face – Iron Immersion Experience – Live music + Frank Granato Dj Set
- Ore 23:30 – The Twins
Live The Beat – Federfree
TROINA
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
Live Music – Ottavia Duo
