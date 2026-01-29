Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 30 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli appuntamenti in programma venerdì 30 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft
  • Ore 18:30 – Libreria Mondadori
    Mary Shelley e Frankenstein – Incontro del circolo di lettura con Maria Vicari
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    DJ set Massimo Puglisi
  • Ore 22:00 – 94100
    DJ set Kevin Moncado

LEONFORTE

  • Ore 18:30–21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino

TROINA

  • Ore 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Live Music Peppe Bertolo ed Enrico Calì

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 20:30 – Pizzeria Europa La Villetta
    La Piramide – Live Game Show
  • Ore 22:30 – Highlander
    Live Music Kantunera – Special guest: Giuseppe Nasello

REGALBUTO

  • Ore 20:30 – KEB
    Serata a tema con promo Paella alla valenciana
    Evento su prenotazione

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

