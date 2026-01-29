Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 30 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 30 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft
- Ore 18:30 – Libreria Mondadori
Mary Shelley e Frankenstein – Incontro del circolo di lettura con Maria Vicari
- Ore 22:00 – Sorseggio
DJ set Massimo Puglisi
- Ore 22:00 – 94100
DJ set Kevin Moncado
LEONFORTE
- Ore 18:30–21:00 – Cinevolution
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
TROINA
- Ore 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
Live Music Peppe Bertolo ed Enrico Calì
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
PIAZZA ARMERINA
- Ore 20:30 – Pizzeria Europa La Villetta
La Piramide – Live Game Show
- Ore 22:30 – Highlander
Live Music Kantunera – Special guest: Giuseppe Nasello
REGALBUTO
- Ore 20:30 – KEB
Serata a tema con promo Paella alla valenciana
Evento su prenotazione
