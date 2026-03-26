Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 27 marzo 2026

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Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma venerdì 27 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostre: Sulla strada giusta di A. Puro, La banda del bosco di A. Montagnano e Gli alberi di Alessia di A. Rosella.
  • Ore 17:30 Hennaion
    Lezioni di scrittura narrativa. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.
  • Ore 19:00 Chiesa SS. Salvatore
    Concerto – Salone della Musica di Enna: Passioni di Johann Sebastian Bach.
  • Ore 20:00 Chiesa dei Cappuccini
    Concerto di e con Davide Campisi: Passio Siculorum. Prenotazione obbligatoria.
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Dj set Nube.

Centuripe

  • Ore 17:30 Antiquarium comunale
    Inaugurazione della mostra fotografica Sicilia di Armando Rotoletti.

Leonforte

  • Ore 20:00 Cinevolution
    Le musiche della Passione. Ingresso libero.
  • Ore 22:00 Ketty Bar
    Night Hits: le migliori hits del decennio e oltre.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 Cine Garibaldi
    Proiezione del film Jumpers – Un salto tra gli animali.
  • Ore 18:00 fino alle 00:00 Liceo Classico
    Eventi e rappresentazioni, letture animate, concerti e performance, mostre fotografiche e arti visive, degustazioni ispirate al mondo antico, ecc.
  • Ore 19:00 Cine Garibaldi
    Proiezione del film Rental Family – Nelle vite degli altri.
  • Ore 22:00 Highlander
    Live di Delilah.

Nicosia

  • Ore 20:30 Cine Cannata
    Proiezione del film Notte prima degli esami 3.0.

Troina

  • Ore 22:00 Terzo Tempo
    Live di Floriana Muratore.

Valguarnera

  • Ore 22:00 Movida
    I Farabutti live: British music & revival anni ’70, ’80 e ’90 italiani.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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