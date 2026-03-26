Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 27 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 27 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
Mostre: Sulla strada giusta di A. Puro, La banda del bosco di A. Montagnano e Gli alberi di Alessia di A. Rosella.
- Ore 17:30 Hennaion
Lezioni di scrittura narrativa. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.
- Ore 19:00 Chiesa SS. Salvatore
Concerto – Salone della Musica di Enna: Passioni di Johann Sebastian Bach.
- Ore 20:00 Chiesa dei Cappuccini
Concerto di e con Davide Campisi: Passio Siculorum. Prenotazione obbligatoria.
- Ore 22:00 Sorseggio
Dj set Nube.
Centuripe
- Ore 17:30 Antiquarium comunale
Inaugurazione della mostra fotografica Sicilia di Armando Rotoletti.
Leonforte
- Ore 20:00 Cinevolution
Le musiche della Passione. Ingresso libero.
- Ore 22:00 Ketty Bar
Night Hits: le migliori hits del decennio e oltre.
Piazza Armerina
- Ore 17:00 Cine Garibaldi
Proiezione del film Jumpers – Un salto tra gli animali.
- Ore 18:00 fino alle 00:00 Liceo Classico
Eventi e rappresentazioni, letture animate, concerti e performance, mostre fotografiche e arti visive, degustazioni ispirate al mondo antico, ecc.
- Ore 19:00 Cine Garibaldi
Proiezione del film Rental Family – Nelle vite degli altri.
- Ore 22:00 Highlander
Live di Delilah.
Nicosia
- Ore 20:30 Cine Cannata
Proiezione del film Notte prima degli esami 3.0.
Troina
- Ore 22:00 Terzo Tempo
Live di Floriana Muratore.
Valguarnera
- Ore 22:00 Movida
I Farabutti live: British music & revival anni ’70, ’80 e ’90 italiani.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.