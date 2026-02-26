Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 27 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 27 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle ore 10:00 — Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 10:30 — Auditorium A. Lincoln
“Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino. Ingresso libero fino a esaurimento posti
- Ore 17:00 — Dragon Scale
ART&CRAFT
- Ore 22:00 — Sorseggio
Dj set con Maurando
Agira
- Sicilia Outlet Village
Tulipark Day
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 — CineCannata
Proiezione del film “Cime tempestose”
Calascibetta
- Ore 20:15 — Teatro Contoli di Dio
Spettacolo teatrale “Agamennonman”. Evento a pagamento
Troina
- Ore 21:00 — Teatro Camilleri
“Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, di e con Lucia Margherita Marino. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Piazza Armerina
- Ore 22:00 — Highlander Pub
Concerto dei Tribeauty power trio
- Ore 22:30 — The Twins
Friday Night con Frank Granato Deejay
Troina
- Ore 22:00 — Terzo Tempo
Live dei Snap Acoustic Duo
