Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 27 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 27 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle ore 10:00 — Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 10:30 — Auditorium A. Lincoln
    “Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino. Ingresso libero fino a esaurimento posti
  • Ore 17:00 — Dragon Scale
    ART&CRAFT
  • Ore 22:00 — Sorseggio
    Dj set con Maurando

Agira

  • Sicilia Outlet Village
    Tulipark Day

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 — CineCannata
    Proiezione del film “Cime tempestose”

Calascibetta

  • Ore 20:15 — Teatro Contoli di Dio
    Spettacolo teatrale “Agamennonman”. Evento a pagamento

Troina

  • Ore 21:00 — Teatro Camilleri
    “Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, di e con Lucia Margherita Marino. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 — Highlander Pub
    Concerto dei Tribeauty power trio
  • Ore 22:30 — The Twins
    Friday Night con Frank Granato Deejay

Troina

  • Ore 22:00 — Terzo Tempo
    Live dei Snap Acoustic Duo

