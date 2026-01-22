Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 23 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 18 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Beyblade: raduno e torneo
- Ore 19:00 – Barrios
Arreri u Bancuni – Only Vinyl Selection
Victor Elle e Salvatore Leonardo
- Ore 22:00 – Sorseggio
Live Nelson X
- Ore 22:30 – 94100
Balza DJ
LEONFORTE
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Avatar in 3D
BARRAFRANCA
- Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film Norimberga
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Norimberga
- Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone
- Ore 22:30 – Highlander
Le città invisibili
- Ore 22:30 – The Twins
Il party del venerdì – Music by Luca D’Anca
TROINA
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
The One – one man band – Acoustic session
