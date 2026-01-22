Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 23 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
ENNA

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Beyblade: raduno e torneo
  • Ore 19:00 – Barrios
    Arreri u Bancuni – Only Vinyl Selection
    Victor Elle e Salvatore Leonardo
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Live Nelson X
  • Ore 22:30 – 94100
    Balza DJ

LEONFORTE

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Avatar in 3D

BARRAFRANCA

  • Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film Norimberga

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Norimberga
  • Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone
  • Ore 22:30 – Highlander
    Le città invisibili
  • Ore 22:30 – The Twins
    Il party del venerdì – Music by Luca D’Anca

TROINA

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    The One – one man band – Acoustic session

