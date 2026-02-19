Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 20 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 20 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
“Disegnare per raccontare” – Mostra Marcella Tuttobene
- Ore 18:00 Dragon Scale
Torneo Beyblade X
- Ore 21:30 Al Kenisa
Live music Colin Clegg – presentazione del nuovo album. Con consumazione e prenotazione obbligatoria
- Ore 22:00 Sorseggio
DJ set MRCBRN
- Ore 22:30 94100
DJ set Luca D’Anca
Agira
- Ore 16:30 via V. Emanuele
Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – ore 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – ore 21:30 premiazione + DJ set con Dj Cesar e Cardillo
Piazza Armerina
- Ore 18:00 e 21:00 Cine Garibaldi
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
- Ore 22:00 Highlander
Peppolone Acoustic Project
- Ore 22:30 The Twins
Friday Night – music by Anto Sava
Calascibetta
- Ore 21:00 Osteria San Pietro
Cena con delitto – Su prenotazione
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Nicosia
- Ore 20:30 Cine Cannata
Proiezione film “Agata Christian – delitto sulle nevi”
Troina
- Ore 21:00 Cine Camilleri
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
- Ore 22:00 Terzo Tempo
Live music Giada duo
