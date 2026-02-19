Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 20 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma venerdì 20 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
    “Disegnare per raccontare” – Mostra Marcella Tuttobene
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Torneo Beyblade X
  • Ore 21:30 Al Kenisa
    Live music Colin Clegg – presentazione del nuovo album. Con consumazione e prenotazione obbligatoria
  • Ore 22:00 Sorseggio
    DJ set MRCBRN
  • Ore 22:30 94100
    DJ set Luca D’Anca

Agira

  • Ore 16:30 via V. Emanuele
    Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – ore 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – ore 21:30 premiazione + DJ set con Dj Cesar e Cardillo

Piazza Armerina

  • Ore 18:00 e 21:00 Cine Garibaldi
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
  • Ore 22:00 Highlander
    Peppolone Acoustic Project
  • Ore 22:30 The Twins
    Friday Night – music by Anto Sava

Calascibetta

  • Ore 21:00 Osteria San Pietro
    Cena con delitto – Su prenotazione

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Nicosia

  • Ore 20:30 Cine Cannata
    Proiezione film “Agata Christian – delitto sulle nevi”

Troina

  • Ore 21:00 Cine Camilleri
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
  • Ore 22:00 Terzo Tempo
    Live music Giada duo

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

