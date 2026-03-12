Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 13 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 13 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 18:00 – Da Carlo 2.0
Friday Groove – Aperisound con Dj Saccomat
- Ore 22:00 – Sorseggio
Original Sicilian Style – Sutta Stu celu tour live.
Agira
- Ore 17:00 – Nessun Dorma
Storie di donne oltre la convenzioni: lettura e confronto. Evento firmato Pro Loco Agira
Troina
- Ore 18:00 – CineTeatro Camilleri
Proiezione del film “Cime Tempestose”
Nicosia
- Ore 18:30 e 20:30 – CineCannata
Proiezione del film “Un bel giorno”
Piazza Armerina
- Ore 22:00 – Highlander
Speciale live St. Patrick’s Day con I ragazzi di Via Roma.
- Ore 23:30 – The Twins
Serata Afrobeat con Dj set Federfree.
Valguarnera
- Ore 22:00 – Movida Gold
Dj Enzo Arena.
