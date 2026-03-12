Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di venerdì 13 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma venerdì 13 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 18:00 – Da Carlo 2.0
    Friday Groove – Aperisound con Dj Saccomat
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Original Sicilian Style – Sutta Stu celu tour live.

Agira

  • Ore 17:00 – Nessun Dorma
    Storie di donne oltre la convenzioni: lettura e confronto. Evento firmato Pro Loco Agira

Troina

  • Ore 18:00 – CineTeatro Camilleri
    Proiezione del film “Cime Tempestose”

Nicosia

  • Ore 18:30 e 20:30 – CineCannata
    Proiezione del film “Un bel giorno”

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 – Highlander
    Speciale live St. Patrick’s Day con I ragazzi di Via Roma.
  • Ore 23:30 – The Twins
    Serata Afrobeat con Dj set Federfree.

Valguarnera

  • Ore 22:00 – Movida Gold
    Dj Enzo Arena.

