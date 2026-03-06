Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 7 marzo 2026


Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 7 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
    Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 17:00 Dragon Scale
    Torneo D&D
  • Ore 18:00 Libreria Mondadori
    Presentazione del libro Camminamento di Giulia D’Anca
  • Ore 20:30 94100
    Prima della festa delle donne
  • Ore 21:00 Red Coffee
    Festa della donna
  • Ore 21:30 Al Kenisa
    Live music – Italia in Jazz con Michele Bozza Trio, Michele Bozza (sax), Gaetano Rubulotta (organo), Calogero Marrali (batteria)
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Italian Do It Better – Golden Edition con Dj Yanez e Shakalab Official Dj

Troina

  • Ore 18:30 e 21:00 Cine Camilleri
    Proiezione film Agata Christian
  • Ore 22:30 Terzo Tempo
    Saturday Night con Dj Flavio Siciliano

Nicosia

  • Ore 20:30 Cineteatro Cannata
    Proiezione film Il mago del Cremlino – Le origini di Putin

Leonforte

  • Ore 22:00 Ketty Bar
    Sanremix

Valguarnera

  • Ore 22:00 Movida Pub
    Dance All Night con Dj Oliver

Cerami

  • Ore 22:00 Pro Loco Cerami
    Ultimo appuntamento con I duminichini 2026, con Alessandro Stivala e Dj Bonny

Assoro

  • Ore 22:30 Discoteca Élite
    Elsabade Latino

Piazza Armerina

  • Ore 23:00 Point
    Argen Festa – dj Alex Faraci e Rosario Similia
  • Ore 23:00 The Twins
    White Girl Party

Agira

  • Ore 22:00 Etoile Bar
    Dj set con Brunodeejay

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

