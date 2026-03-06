Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 7 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 7 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 17:00 Dragon Scale
Torneo D&D
- Ore 18:00 Libreria Mondadori
Presentazione del libro Camminamento di Giulia D’Anca
- Ore 20:30 94100
Prima della festa delle donne
- Ore 21:00 Red Coffee
Festa della donna
- Ore 21:30 Al Kenisa
Live music – Italia in Jazz con Michele Bozza Trio, Michele Bozza (sax), Gaetano Rubulotta (organo), Calogero Marrali (batteria)
- Ore 22:00 Sorseggio
Italian Do It Better – Golden Edition con Dj Yanez e Shakalab Official Dj
Troina
- Ore 18:30 e 21:00 Cine Camilleri
Proiezione film Agata Christian
- Ore 22:30 Terzo Tempo
Saturday Night con Dj Flavio Siciliano
Nicosia
- Ore 20:30 Cineteatro Cannata
Proiezione film Il mago del Cremlino – Le origini di Putin
Leonforte
- Ore 22:00 Ketty Bar
Sanremix
Valguarnera
- Ore 22:00 Movida Pub
Dance All Night con Dj Oliver
Cerami
- Ore 22:00 Pro Loco Cerami
Ultimo appuntamento con I duminichini 2026, con Alessandro Stivala e Dj Bonny
Assoro
- Ore 22:30 Discoteca Élite
Elsabade Latino
Piazza Armerina
- Ore 23:00 Point
Argen Festa – dj Alex Faraci e Rosario Similia
- Ore 23:00 The Twins
White Girl Party
Agira
- Ore 22:00 Etoile Bar
Dj set con Brunodeejay
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.