Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 7 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 7 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragonscale
Torneo D&D
- Ore 17:30 – Libreria Mondadori
Bookclub
- Ore 21:00 – Al Kenisa
Serata caraibica con Loredana Valvo
- Ore 22:30 – Pub-lo Picasso
Dj set Gyxevra
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 18:00
Sfilata gruppi in maschera e animazione (da scuola elementare a Corso Matteotti)
REGALBUTO
- Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
Diffusione musicale
- Ore 23:00
Serata a tema “Il Carnevale è… coriandoli e stelle filanti”
CALASCIBETTA
- Ore 21:15 – Teatro comunale Contoli Di Dio
Spettacolo “Sulle Orme di Gaspara Stampa”
Evento gratuito
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino
- Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
Carnival – Opzione 1: Mangia e balla – Opzione 2 (ore 23:00): balla
- Ore 22:00 – Old Time
Carnival party con musica live, liscio, balli di gruppo, karaoke
Ingresso gratuito – cena su prenotazione
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Carnival Trash Party
ASSORO
- Ore 22:00 – Déjà Vu
Carnival Party – Dj set Liberto
CERAMI
- Ore 22:00 – Sede Pro Loco
Serata Cartoon
LEONFORTE
- Ore 22:00 – Ketty Bar
Carnival Night – Dj M_11
- Ore 22:30 – Discoteca Elité
Carnival Party – Cardillo Deejay & Roberto Corso Dj – Open bar
TROINA
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Saturday Night – Dj set Flavio Siciliano
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Al Green Pub
Dj set Lorenzo Giambra & Rosario Similia
SPORT
- Calcio a 5 – C2 Girone C
ore 15:00 – Centro sportivo La Motta (Nicosia)
Nicosia Futsal – Riviera Acireale
- Calcio a 5 – C2 Girone C
Ore 17:30 – Stadio Polivalente Don Pino Puglisi (Agira)
Argyrium – Next Level
- Calcio a 5 Femminile – Serie C Girone EN
Ore 15:30 – Palatenda Ferraro (Piazza Armerina)
Armerina 2000 – Amo Gela
- Pallavolo Femminile – Serie D Girone C
Ore 17:00 – Palestra Mario Cozzo (Enna)
Kentron Volley Enna – Volley Club Academy
- Pallavolo Maschile – Serie D Girone B
Ore 19:30 – Palestra Mario Cozzo (Enna)
Kentron Volley Enna – ASD GSM Spadafora
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.