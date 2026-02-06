Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 7 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 7 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragonscale
    Torneo D&D
  • Ore 17:30 – Libreria Mondadori
    Bookclub
  • Ore 21:00 – Al Kenisa
    Serata caraibica con Loredana Valvo
  • Ore 22:30 – Pub-lo Picasso
    Dj set Gyxevra

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 18:00
    Sfilata gruppi in maschera e animazione (da scuola elementare a Corso Matteotti)

REGALBUTO

  • Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
    Diffusione musicale
  • Ore 23:00
    Serata a tema “Il Carnevale è… coriandoli e stelle filanti”

CALASCIBETTA

  • Ore 21:15 – Teatro comunale Contoli Di Dio
    Spettacolo “Sulle Orme di Gaspara Stampa”
    Evento gratuito

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino
  • Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
    Carnival – Opzione 1: Mangia e balla – Opzione 2 (ore 23:00): balla
  • Ore 22:00 – Old Time
    Carnival party con musica live, liscio, balli di gruppo, karaoke
    Ingresso gratuito – cena su prenotazione

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Carnival Trash Party

ASSORO

  • Ore 22:00 – Déjà Vu
    Carnival Party – Dj set Liberto

CERAMI

  • Ore 22:00 – Sede Pro Loco
    Serata Cartoon

LEONFORTE

  • Ore 22:00 – Ketty Bar
    Carnival Night – Dj M_11
  • Ore 22:30 – Discoteca Elité
    Carnival Party – Cardillo Deejay & Roberto Corso Dj – Open bar

TROINA

  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Saturday Night – Dj set Flavio Siciliano

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Al Green Pub
    Dj set Lorenzo Giambra & Rosario Similia

SPORT

  • Calcio a 5 – C2 Girone C
    ore 15:00 – Centro sportivo La Motta (Nicosia)
    Nicosia Futsal – Riviera Acireale
  • Calcio a 5 – C2 Girone C
    Ore 17:30 – Stadio Polivalente Don Pino Puglisi (Agira)
    Argyrium – Next Level
  • Calcio a 5 Femminile – Serie C Girone EN
    Ore 15:30 – Palatenda Ferraro (Piazza Armerina)
    Armerina 2000 – Amo Gela
  • Pallavolo Femminile – Serie D Girone C
    Ore 17:00 – Palestra Mario Cozzo (Enna)
    Kentron Volley Enna – Volley Club Academy
  • Pallavolo Maschile – Serie D Girone B
    Ore 19:30 – Palestra Mario Cozzo (Enna)
    Kentron Volley Enna – ASD GSM Spadafora

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

