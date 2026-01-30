Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 31 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma sabato 31 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 – C2 Girone C – Next Level-Mirabellese
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D
  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Live Music – Italia in Jazz – Francesco Vaccaro (sax), Alberto Alibrandi (pianoforte) e Francesco Cusa (batteria)
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jam Revolution
  • Ore 23:00 – Mr. Red
    Baddies Night – Special guest: Chadia – Guest: Soter e Realnic – DJ set: Champ e Mr. Raia
    Evento con ticket

TROINA

  • Ore 18:00–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Saturday Night – DJ set Flavio Siciliano

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
  • Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
    Carnival
  • Ore 22:00 – Old Time
    Carnevale – Musica live, liscio, balli di gruppo, discoteca e karaoke con Jolanda & Amedeo
    Evento gratuito con cena su prenotazione
  • Ore 23:00 – Vortex
    Carnival Trip – Second Stage – Line-up: Carmelone e Remix Good Night
    Evento con ticket (16+)

REGALBUTO

  • Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
    Dalle 18:00 alle 21:00: diffusione musicale
    Dalle 21:00 all’01:00: serata a tema “Il Carnevale è… Maschere”

VALGUARNERA

  • Ore 22:00 – Movida Gold
    DJ set Enzo Arena

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Cartoon & Anime Party – DJ set Liberto

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 – Serie A2 Girone D – Gear Piazza Armerina-Marsala Futsal
  • Ore 22:30 – The Twins
    Disco Night – DJ set Anto Sava

CALASCIBETTA

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Eccellenza Girone B – Leonfortese-Nebros

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Gagliano-Terranova

