Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 31 gennaio 2026

Questi gli appuntamenti in programma sabato 31 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 – C2 Girone C – Next Level-Mirabellese
- Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
- Ore 21:30 – Al Kenisa
Live Music – Italia in Jazz – Francesco Vaccaro (sax), Alberto Alibrandi (pianoforte) e Francesco Cusa (batteria)
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jam Revolution
- Ore 23:00 – Mr. Red
Baddies Night – Special guest: Chadia – Guest: Soter e Realnic – DJ set: Champ e Mr. Raia
Evento con ticket
TROINA
- Ore 18:00–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Saturday Night – DJ set Flavio Siciliano
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
- Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
Carnival
- Ore 22:00 – Old Time
Carnevale – Musica live, liscio, balli di gruppo, discoteca e karaoke con Jolanda & Amedeo
Evento gratuito con cena su prenotazione
- Ore 23:00 – Vortex
Carnival Trip – Second Stage – Line-up: Carmelone e Remix Good Night
Evento con ticket (16+)
REGALBUTO
- Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
Dalle 18:00 alle 21:00: diffusione musicale
Dalle 21:00 all’01:00: serata a tema “Il Carnevale è… Maschere”
VALGUARNERA
- Ore 22:00 – Movida Gold
DJ set Enzo Arena
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Cartoon & Anime Party – DJ set Liberto
PIAZZA ARMERINA
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 – Serie A2 Girone D – Gear Piazza Armerina-Marsala Futsal
- Ore 22:30 – The Twins
Disco Night – DJ set Anto Sava
CALASCIBETTA
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Eccellenza Girone B – Leonfortese-Nebros
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Gagliano-Terranova
