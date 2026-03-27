Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 28 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 28 marzo in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 19:30 – Chiesa Anime Sante
The Dreamers – Concerto
- Ore 21:00 – Garage
TeaTRAME – Rassegna teatrale “Horcynus Orca” con mostra
- Ore 21:30 – Al Kenisa
Serata caraibica con Loredana Valvo
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jam Revolution
- Ore 23:00 – Mr. Red
Special guest: Mambolosco Live Show
Evento con prevendita
CENTURIPE
- Antiquarium Comunale
Mostra fotografica
- Ore 21:00 – Kento Resort
Serata karaoke con Niko&Grace con menù
Su prenotazione
AGIRA
- Ore 17:00 – Nessun Dorma
Storie di donne oltre le convenzioni – Lettura e confronto
CALASCIBETTA
- Ore 20:30 – Teatro Contoli di Dio
Concerto Amato Jazz Trio
Spettacolo con biglietto
- Ore 22:00 – Ochianu
Saturday Night Live
Tribute Band Vasco Rossi
ASSORO
- Ore 22:30
Spring Vibes Party
Special guest: Anto Sava e Bruno deejay
TROINA
- Ore 17:30 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Saturday Night
Dj Flavio Siciliano
PIAZZA ARMERINA
- Ore 17:00 – Cine Garibaldi
Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
- Ore 19:00 – Cine Garibaldi
Proiezione film: Rental Family – Nelle vite degli altri
- Ore 23:00 – The Twins
Saturday Night
Music by Matteo Cuzzarino
LEONFORTE
- Ore 18:30 – Cinevolution
Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
- Ore 21:00 – Cinevolution
Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0
NICOSIA
- Ore 20:30 – Cine Cannata
Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.