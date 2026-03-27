Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 28 marzo 2026

5 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 28 marzo in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 19:30 – Chiesa Anime Sante
    The Dreamers – Concerto
  • Ore 21:00 – Garage
    TeaTRAME – Rassegna teatrale “Horcynus Orca” con mostra
  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Serata caraibica con Loredana Valvo
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jam Revolution
  • Ore 23:00 – Mr. Red
    Special guest: Mambolosco Live Show
    Evento con prevendita

CENTURIPE

  • Antiquarium Comunale
    Mostra fotografica
  • Ore 21:00 – Kento Resort
    Serata karaoke con Niko&Grace con menù
    Su prenotazione

AGIRA

  • Ore 17:00 – Nessun Dorma
    Storie di donne oltre le convenzioni – Lettura e confronto

CALASCIBETTA

  • Ore 20:30 – Teatro Contoli di Dio
    Concerto Amato Jazz Trio
    Spettacolo con biglietto
  • Ore 22:00 – Ochianu
    Saturday Night Live
    Tribute Band Vasco Rossi

ASSORO

  • Ore 22:30
    Spring Vibes Party
    Special guest: Anto Sava e Bruno deejay

TROINA

  • Ore 17:30 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Saturday Night
    Dj Flavio Siciliano

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 17:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
  • Ore 19:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione film: Rental Family – Nelle vite degli altri
  • Ore 23:00 – The Twins
    Saturday Night
    Music by Matteo Cuzzarino

LEONFORTE

  • Ore 18:30 – Cinevolution
    Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali
  • Ore 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0

NICOSIA

  • Ore 20:30 – Cine Cannata
    Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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