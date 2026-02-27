Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 28 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 28 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 11:00 M4 Lounge Drink
    DJ set & colazione danzante con Miss Even Dj.
  • Ore 19:30 Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh! formato standard “Win a box”.
  • Ore 21:00 Teatro Neglia
    “Anna Karenina, le donne e la passione” (evento con biglietto).

Agira

  • Ore 18:30 Chiesa del SS. Salvatore
    Presentazione del libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”, con l’attrice Claudia Koll.
  • Sicilia Outlet Village
    Tulipark Day

Calascibetta

  • Ore 21:00 Teatro Contoli
    “Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, spettacolo con Lucia Margherita Marino.
    Ingresso libero fino a esaurimento posti

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 CineCannata
    Proiezione del film “Cime tempestose”

Troina

  • Ore 18:00 Cineteatro Camilleri
    Premiazione corso fotografico “Scatti d’amore”.
  • Ore 22:30 Terzo Tempo
    “Have Fun Tonight” – djset Piermario & Gabriele Vox

Valguarnera

  • Ore 22:00 Movida Gold
    Dj Enzo Arena

Cerami

  • Ore 22:00 Sede Pro Loco Cerami
    I Duminichini

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

