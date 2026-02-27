Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 28 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 28 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 11:00 M4 Lounge Drink
DJ set & colazione danzante con Miss Even Dj.
- Ore 19:30 Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh! formato standard “Win a box”.
- Ore 21:00 Teatro Neglia
“Anna Karenina, le donne e la passione” (evento con biglietto).
Agira
- Ore 18:30 Chiesa del SS. Salvatore
Presentazione del libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”, con l’attrice Claudia Koll.
- Sicilia Outlet Village
Tulipark Day
Calascibetta
- Ore 21:00 Teatro Contoli
“Lieto fine? La finestra di Overton e la manipolazione delle masse”, spettacolo con Lucia Margherita Marino.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 CineCannata
Proiezione del film “Cime tempestose”
Troina
- Ore 18:00 Cineteatro Camilleri
Premiazione corso fotografico “Scatti d’amore”.
- Ore 22:30 Terzo Tempo
“Have Fun Tonight” – djset Piermario & Gabriele Vox
Valguarnera
- Ore 22:00 Movida Gold
Dj Enzo Arena
Cerami
- Ore 22:00 Sede Pro Loco Cerami
I Duminichini
