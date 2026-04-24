Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 25 aprile 2026

2 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 25 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 10:00 – Piazzale antistante al Castello di Lombardia
    Cerimonia commemorativa Festa della Liberazione.

Centuripe

XII Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

  • Ore 09:00
    Apertura giornaliera mercatini e diffusione musicale a cura di Radio Studio Due.
  • Ore 09:30 e 15:00
    Tour guidato della città a cura delle Associazioni 5 C, Pro Loco e Ca.Os.
    Su prenotazione.
  • Ore 11:00 Piazza Sciacca
    Esibizione dei Falconieri della Contea di Modica: volo falchi, esposizione dei rapaci, battesimo del guanto e combattimento con le spade e con vestiti d’epoca.
  • Ore 17:00 Piazza Duomo
    Esibizione dei Falconieri della Contea di Modica: volo falchi, esposizione dei rapaci, battesimo del guanto e combattimento con le spade e con vestiti d’epoca.
  • Ore 17:30 Piazza Duomo
    Taverna Medievalis, spettacolo giullaresco per bambini e famiglie.
  • Ore 18:30 vie del centro
    Sfilate, musiche e canti popolari a cura del gruppo Calicò Folk.
  • Ore 21:00 Sagrato Chiesa Madre, Piazza Duomo
    Retro Ska in concerto.

Barrafranca

  • Ore 11:30 Parco comunale Ferreri
    Libera 25, giornata organizzata da ASD Barrese per la vittoria del campionato.
  • Ore 18:00 Villa Comunale
    Smaniafonia Live.

Leonforte

  • Ore 16:30 Curtigghiu 24
    Sunset alla Granfonte con Dj set Pauljey.

In tutta la provincia musei e parchi archeologici regionali gratis.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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