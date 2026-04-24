Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 25 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 25 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Ore 10:00 – Piazzale antistante al Castello di Lombardia
Cerimonia commemorativa Festa della Liberazione.
Centuripe
XII Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP
- Ore 09:00
Apertura giornaliera mercatini e diffusione musicale a cura di Radio Studio Due.
- Ore 09:30 e 15:00
Tour guidato della città a cura delle Associazioni 5 C, Pro Loco e Ca.Os.
Su prenotazione.
- Ore 11:00 Piazza Sciacca
Esibizione dei Falconieri della Contea di Modica: volo falchi, esposizione dei rapaci, battesimo del guanto e combattimento con le spade e con vestiti d’epoca.
- Ore 17:00 Piazza Duomo
Esibizione dei Falconieri della Contea di Modica: volo falchi, esposizione dei rapaci, battesimo del guanto e combattimento con le spade e con vestiti d’epoca.
- Ore 17:30 Piazza Duomo
Taverna Medievalis, spettacolo giullaresco per bambini e famiglie.
- Ore 18:30 vie del centro
Sfilate, musiche e canti popolari a cura del gruppo Calicò Folk.
- Ore 21:00 Sagrato Chiesa Madre, Piazza Duomo
Retro Ska in concerto.
Barrafranca
- Ore 11:30 Parco comunale Ferreri
Libera 25, giornata organizzata da ASD Barrese per la vittoria del campionato.
- Ore 18:00 Villa Comunale
Smaniafonia Live.
Leonforte
- Ore 16:30 Curtigghiu 24
Sunset alla Granfonte con Dj set Pauljey.
In tutta la provincia musei e parchi archeologici regionali gratis.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.