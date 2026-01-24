Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 24 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 24 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 15:00 – Stadio E. Greca
Calcio – Seconda Categoria Girone E – Sant’Anna Enna-NBI Misterbianco
- Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
- Ore 22:00 – Sorseggio
Snow Goons – Live: Mr. Erbie (from Canada) – DJ set: DJ Sixkay (from Germany)
- Ore 22:00 – Al Kenisa
Tutto in una notte – 70’, 80’, 90’ Rock & New Wave – DJ Angelo Vaccaro
NICOSIA
- Ore 18:00
Presentazione del libro “Welcome in Siria” di Angelo Maddalena
- Ore 22:00 – Old Time
Sala ballo liscio – Amedeo e Jolanda
- Ore 23:00 – Vortex
Carnival Trip – First Stage – Line-up: Nico Sfienti e Piermario
LEONFORTE
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Avatar in 3D
- Ore 22:45 – Discoteca Élite
Offline Mind – Special guest: L’Elfo e Shaka Muni
PIAZZA ARMERINA
- Ore 16:00 – Pala Tenda Ferraro
Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN – Armerina 2000-Atlantide
- Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Norimberga
- Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone
TROINA
- Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Norimberga
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Live Music – Antonio Di Paola
BARRAFRANCA
- Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film Norimberga
AGIRA
- Ore 15:00 – Stadio comunale A. Valenti
Calcio – Seconda Categoria Girone E – Agira-Sporting Casale
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Gagliano-Viola Futsal Cerami