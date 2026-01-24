Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 24 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma sabato 24 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 15:00 – Stadio E. Greca
    Calcio – Seconda Categoria Girone E – Sant’Anna Enna-NBI Misterbianco
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Snow Goons – Live: Mr. Erbie (from Canada) – DJ set: DJ Sixkay (from Germany)
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    Tutto in una notte – 70’, 80’, 90’ Rock & New Wave – DJ Angelo Vaccaro

NICOSIA

  • Ore 18:00
    Presentazione del libro “Welcome in Siria” di Angelo Maddalena
  • Ore 22:00 – Old Time
    Sala ballo liscio – Amedeo e Jolanda
  • Ore 23:00 – Vortex
    Carnival Trip – First Stage – Line-up: Nico Sfienti e Piermario

LEONFORTE

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Avatar in 3D
  • Ore 22:45 – Discoteca Élite
    Offline Mind – Special guest: L’Elfo e Shaka Muni

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 16:00 – Pala Tenda Ferraro
    Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN – Armerina 2000-Atlantide
  • Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Norimberga
  • Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone

TROINA

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Norimberga
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Live Music – Antonio Di Paola

BARRAFRANCA

  • Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film Norimberga

AGIRA

  • Ore 15:00 – Stadio comunale A. Valenti
    Calcio – Seconda Categoria Girone E – Agira-Sporting Casale

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Gagliano-Viola Futsal Cerami
