Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 21 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Ore 20:30 Teatro F.P. Neglia
Rassegna di teatro comico Voci di Sicilia: “L’onorevole, il poeta e la signora” con Lorenzo Flaherty, Giannone e Branchetti.
Evento con biglietto.
- Ore 22:00 Sorseggio
Spring Party con dj set e live session di Jacopo.
Agira
- Dalle 08:00 alle 18:00 Padiglione Fieristico
Motor Expo Agira 2026, 26esima Mostra Scambio.
- Ore 17:00 Nessun Dorma
Storie di donne oltre le convenzioni: lettura e confronto firmato Pro Loco.
Cerami
- Ore 12:00 Chiesa S. Antonio Abate
Omaggio dei “Cantatura” e inizio tavolata di San Giuseppe.
Piazza Armerina
- Ore 18:30 Gio Social House
L’altro straniero, teatro forum.
- Ore 23:00 Point Discoteca
4 party diversi, 1 ogni ora:
23:00-00:00 Italian Night Dream
00:00-01:00 Hot Bunny Remix
01:00-02:30 Street Cinema Rap Trap
02:30-fine Underground Techno
Dj set con Alex Faraci e Dj Pass.
Evento con prevendita.
Troina
- Ore 18:30 e 21:00 Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “Un bel giorno” di Fabio De Luigi.
- Ore 22:30 Terzo Tempo
Fuoriprogramma Live.
Nicosia
- Ore 18:30 Androne comunale
2ª Stagione concertistica Pietro Vinci, “Quartetto Florio”.
Le migliori colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani, Bacalov ecc.
- Ore 21:00
Bruno Deejay – Special Guest.
Leonforte
- Ore 20:30 Cinevolution
Commedia teatrale Tra moglie e marito c’è sempre un cactus a cura di 4Atti.
Barrafranca
- Vendita uova di Pasqua.
Iniziativa a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.