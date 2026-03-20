Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 21 marzo 2026

31 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 20:30 Teatro F.P. Neglia
    Rassegna di teatro comico Voci di Sicilia: “L’onorevole, il poeta e la signora” con Lorenzo Flaherty, Giannone e Branchetti.
    Evento con biglietto.
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Spring Party con dj set e live session di Jacopo.

Agira

  • Dalle 08:00 alle 18:00 Padiglione Fieristico
    Motor Expo Agira 2026, 26esima Mostra Scambio.
  • Ore 17:00 Nessun Dorma
    Storie di donne oltre le convenzioni: lettura e confronto firmato Pro Loco.

Cerami

  • Ore 12:00 Chiesa S. Antonio Abate
    Omaggio dei “Cantatura” e inizio tavolata di San Giuseppe.

Piazza Armerina

  • Ore 18:30 Gio Social House
    L’altro straniero, teatro forum.
  • Ore 23:00 Point Discoteca
    4 party diversi, 1 ogni ora:
    23:00-00:00 Italian Night Dream
    00:00-01:00 Hot Bunny Remix
    01:00-02:30 Street Cinema Rap Trap
    02:30-fine Underground Techno
    Dj set con Alex Faraci e Dj Pass.
    Evento con prevendita.

Troina

  • Ore 18:30 e 21:00 Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “Un bel giorno” di Fabio De Luigi.
  • Ore 22:30 Terzo Tempo
    Fuoriprogramma Live.

Nicosia

  • Ore 18:30 Androne comunale
    2ª Stagione concertistica Pietro Vinci, “Quartetto Florio”.
    Le migliori colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani, Bacalov ecc.
  • Ore 21:00
    Bruno Deejay – Special Guest.

Leonforte

  • Ore 20:30 Cinevolution
    Commedia teatrale Tra moglie e marito c’è sempre un cactus a cura di 4Atti.

Barrafranca

  • Vendita uova di Pasqua.
    Iniziativa a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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