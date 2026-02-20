Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 21 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli appuntamenti in programma sabato 21 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10 alle 18 – Palazzo Chiaramonte
    Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
  • Giornata della Guida Turistica

    Ore 10:00/11:30 e 16:00/17:30 – Museo Archeologico Regionale “Palazzo Varisano”
    Visite guidate gratuite con ingresso gratuito

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D
  • Ore 17:30 – Libreria Mondadori
    Club per ragazzi dai 14 ai 25 anni
    Su prenotazione
  • Ore 20:30 – Teatro Neglia
    Spettacolo in 5 fasi per il 25° anno di fondazione del Gruppo folk Kore di Enna
    Ingresso gratuito con biglietto
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jam Revolution

Cerami

  • Ore 16:00 – Via Francesco Crispi
    Carnevale: sfilata per le vie cittadine ed esibizione dei gruppi in Via Marconi

Agira

  • Dalle 16:30 – Via V. Emanuele
    Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – 21:30 premiazione + DJ set (Dj Cesar e Cardillo)

Aidone

  • Ore 17:00 – Piazza Papa Giovanni Paolo II (ex Macello)
    Raduno Carnevale con premiazione finale

Piazza Armerina

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
  • Ore 21:00 – Actually
    DJ set ACTUALLY con Frank Granato Dj
  • Ore 23:00 – The Twins
    Loneliness – DJ set Balza

Troina

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cine Camilleri
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino.
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Karaoke Night con Piermario

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Nicosia

  • Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
    CARNIVAL
  • Ore 20:30 – Cine Cannata
    Proiezione film “Agata Christian – delitto sulle nevi”
  • Ore 21:00 – Old Time
    Mangia, bevi e balla con Jolanda e Amedeo
  • Ore 21:00 – Friggitoria La Sfiziosa
    Last Carnival Party – DJ Misichilli
  • Ore 22:30 – Vortex
    Carnival Trip

Calascibetta

  • Ore 22:00 – Ochianu
    Saturday Night Live: Giacomo Di Cara – tributo alla musica italiana



