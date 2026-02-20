Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 21 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 21 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10 alle 18 – Palazzo Chiaramonte
Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
- Giornata della Guida Turistica
Ore 10:00/11:30 e 16:00/17:30 – Museo Archeologico Regionale “Palazzo Varisano”
Visite guidate gratuite con ingresso gratuito
- Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
- Ore 17:30 – Libreria Mondadori
Club per ragazzi dai 14 ai 25 anni
Su prenotazione
- Ore 20:30 – Teatro Neglia
Spettacolo in 5 fasi per il 25° anno di fondazione del Gruppo folk Kore di Enna
Ingresso gratuito con biglietto
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jam Revolution
Cerami
- Ore 16:00 – Via Francesco Crispi
Carnevale: sfilata per le vie cittadine ed esibizione dei gruppi in Via Marconi
Agira
- Dalle 16:30 – Via V. Emanuele
Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – 21:30 premiazione + DJ set (Dj Cesar e Cardillo)
Aidone
- Ore 17:00 – Piazza Papa Giovanni Paolo II (ex Macello)
Raduno Carnevale con premiazione finale
Piazza Armerina
- Ore 18:00 e 21:00 – Cine Garibaldi
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
- Ore 21:00 – Actually
DJ set ACTUALLY con Frank Granato Dj
- Ore 23:00 – The Twins
Loneliness – DJ set Balza
Troina
- Ore 18:30 e 21:00 – Cine Camilleri
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino.
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Karaoke Night con Piermario
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Nicosia
- Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
CARNIVAL
- Ore 20:30 – Cine Cannata
Proiezione film “Agata Christian – delitto sulle nevi”
- Ore 21:00 – Old Time
Mangia, bevi e balla con Jolanda e Amedeo
- Ore 21:00 – Friggitoria La Sfiziosa
Last Carnival Party – DJ Misichilli
- Ore 22:30 – Vortex
Carnival Trip
Calascibetta
- Ore 22:00 – Ochianu
Saturday Night Live: Giacomo Di Cara – tributo alla musica italiana
