Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 14 marzo 2026

5 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 14 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00, Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 11:00, M4 Lounge Drink
    Dj set e colazione danzante con Dj Jasmine Caruso.
  • Ore 15:00, stadio Greca di Pergusa
    Calcio, campionato di Seconda Categoria – Girone F: S. Anna Enna-Agira.
  • Ore 16:00, Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Next Level – Riviera Acireale.
  • Ore 19:30, Dragon Scale
    Dungeons & Dragons
  • Ore 22:00, Sorseggio
    Karovana Indie, il karaoke live con band.
  • Ore 22:00, Al Kenisa
    Tutto in una notte: 70s, 80s, 90s, rock e new wave con Dj Angelo Vaccaro
  • Ore 23:00, Mr. Red
    Serata con Matricola Commerciale di Piazza Armerina. Special guest Melany Musillo, in consolle Dj Champ e Pauljey.

Aidone

  • Ore 18:00, Pro Loco Aidone Morgantina
    Presso i locali Factory Rocca di Cerere Geopark, XVIII Tavolata Cittadina di San Giuseppe

Cerami

  • Ore 18:00
    Riapertura al culto della Chiesa dell’Abbazia di San Benedetto.

Troina

  • Ore 18:00 e 21:00, Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “Cime tempestose”.

Nicosia

  • Ore 15:00, tensostatico S. La Motta
    Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Nicosia Futsal – Futsal Club Tiki Taka.
  • Ore 18:30 e 20:30, CineCannata
    Proiezione del film “Un bel giorno”.
  • Ore 21:00
    Saturday Vibes con Alex Dj.

Piazza Armerina

  • Ore 20:00, Actually
    Dj set con Dj Frank Granato
  • Ore 23:00, The Twins
    White Fluo Party con Daniele Marino e Enzo Arena

Leonforte

  • Ore 22:00, Kettybar
    Latin Vibes.

Valguarnera

  • Ore 21:30, Movida
    Dj set con Cardillo Deejay e Dj Mario T.

Pietraperzia

  • Ore 22:30, Bistrot 51
    A Year of Bistrot 51 con dj set di Rosario Similia.

Agira

  • Ore 17:30, stadio polivalente Don Pino Puglisi
    Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Argyrium – Arcobaleno.
  • Ore 23:00, Dolci Tentazioni
    Muevelo, music selected by Anto Sava, Bruno Deejay e Dj Jack + vox. Evento con ticket

Gagliano Castelferrato

  • Ore 15:00, stadio comunale
    Calcio, campionato di Seconda Categoria – Girone F: Gagliano – Philbordon.

Calascibetta

  • Ore 09:00, piazza Santa Barbara
    Escursione “Di zolfo e riti ancestrali – Monte Gaspa e il grande calanco”. Su prenotazione.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ