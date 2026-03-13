Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 14 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 14 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00, Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 11:00, M4 Lounge Drink
Dj set e colazione danzante con Dj Jasmine Caruso.
- Ore 15:00, stadio Greca di Pergusa
Calcio, campionato di Seconda Categoria – Girone F: S. Anna Enna-Agira.
- Ore 16:00, Palazzetto dello Sport
Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Next Level – Riviera Acireale.
- Ore 19:30, Dragon Scale
Dungeons & Dragons
- Ore 22:00, Sorseggio
Karovana Indie, il karaoke live con band.
- Ore 22:00, Al Kenisa
Tutto in una notte: 70s, 80s, 90s, rock e new wave con Dj Angelo Vaccaro
- Ore 23:00, Mr. Red
Serata con Matricola Commerciale di Piazza Armerina. Special guest Melany Musillo, in consolle Dj Champ e Pauljey.
Aidone
- Ore 18:00, Pro Loco Aidone Morgantina
Presso i locali Factory Rocca di Cerere Geopark, XVIII Tavolata Cittadina di San Giuseppe
Cerami
- Ore 18:00
Riapertura al culto della Chiesa dell’Abbazia di San Benedetto.
Troina
- Ore 18:00 e 21:00, Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “Cime tempestose”.
Nicosia
- Ore 15:00, tensostatico S. La Motta
Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Nicosia Futsal – Futsal Club Tiki Taka.
- Ore 18:30 e 20:30, CineCannata
Proiezione del film “Un bel giorno”.
- Ore 21:00
Saturday Vibes con Alex Dj.
Piazza Armerina
- Ore 20:00, Actually
Dj set con Dj Frank Granato
- Ore 23:00, The Twins
White Fluo Party con Daniele Marino e Enzo Arena
Leonforte
- Ore 22:00, Kettybar
Latin Vibes.
Valguarnera
- Ore 21:30, Movida
Dj set con Cardillo Deejay e Dj Mario T.
Pietraperzia
- Ore 22:30, Bistrot 51
A Year of Bistrot 51 con dj set di Rosario Similia.
Agira
- Ore 17:30, stadio polivalente Don Pino Puglisi
Calcio a 5, campionato di C2 – Girone C: Argyrium – Arcobaleno.
- Ore 23:00, Dolci Tentazioni
Muevelo, music selected by Anto Sava, Bruno Deejay e Dj Jack + vox. Evento con ticket
Gagliano Castelferrato
- Ore 15:00, stadio comunale
Calcio, campionato di Seconda Categoria – Girone F: Gagliano – Philbordon.
Calascibetta
- Ore 09:00, piazza Santa Barbara
Escursione “Di zolfo e riti ancestrali – Monte Gaspa e il grande calanco”. Su prenotazione.
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