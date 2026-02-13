Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 14 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 14 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
Ore 17:00 – Piazza Umberto I
Carnevale Solidale 2026 – VIII edizione
- Esibizione del Piccolo Coro “Note di Luce”
- Spettacolo con giochi a led “De Sideris” e musica
- Mascotte e palloncini modellabili
- Degustazione chiacchiere
Ore 21:00 – Take Sushi
Joker Show e cena sushi (evento su prenotazione)
Ore 21:00 – Red Coffee
“Carnival in Love” – Dj set Saccomat e Massimo Puglisi
Ore 21:00 – Hotel Garden
Cena di San Valentino e Isteresi
Ore 21:00 – Feudo San Tommaso
Carnevale al Feudo
Buffet e Dj Set con Gio Milano e Gigi Vox.
Ore 21:30 – Barrios
Queer Karaoke Night
Ore 22:00 – Sorseggio
Italian Do It Better – Dj AKK from Catania
Ore 22:30 – 94100
Dj Set Re Swing
AGIRA
Ore 16:30 – Centro cittadino
Carnevale dei Bambini
Ore 22:00 – Nessun Dorma
Carnival 80’s – Dj set Liberto
CERAMI
Ore 17:00 – Pro Loco Cerami
Bimbi in Maschera 2026.
Ore 22:00 – Pro Loco Cerami
“Attenti a Cupido”
REGALBUTO
Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
Diffusione musicale.
Ore 23:00 – Serata a tema: “Il Carnevale è… Amore”.
GAGLIANO CASTELFERRATO
Ore 18:00 – Centro cittadino
Sfilata gruppi in maschera e animazione dalla scuola elementare fino a Piazza Matteotti.
CENTURIPE
Ore 21:00
Serata a tema: “La Notte degli Innamorati”
NICOSIA
Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino.
Ore 20:30 – Ristorante La Torretta
Carnival
-
Opzione 1: Mangia e Balla (con la cena incluso ticket per 2 sale da ballo)
-
Opzione 2 (ore 23:00): Balla!
1 ticket per accedere a 2 sale da ballo: liscio o discoteca con Vortex e Gli Assi.
Ore 22:00 – Old Time
Carnival – Mangia, bevi e balla
Duo Jolanda & Amedeo
Musica live – Liscio – Balli di gruppo – Discoteca – Karaoke
Ingresso gratuito
Cena su prenotazione
PIAZZA ARMERINA
Senza orario – Choco Selly
Aperitivo di coppia (dolce o salato) e box di San Valentino
Ore 21:00 – Cineteatro Garibaldi
“Ostriche e Champagne”
A cura di Nuova Compagnia Sipario – Turi e Federica Amore
Evento con ticket.
Ore 21:00 – Tenute Gigliotto
“Magic and Love”
Cena con menù fisso di San Valentino e magia.
Giochi di prestigio di Daniele Proietti.
Ore 21:30 – Actually
Carnevale 2.0 – Dj set Eros Conti.
Ore 22:00 – The Twins
Carnival Row
Line up: Frea Gerbo, Angio, Frank Granato
Evento con prenotazione +18
VALGUARNERA
Ore 22:00 – Movida
Carnival in Love – Dj set Bruno Deejay.
ASSORO
Ore 22:30 – Discoteca Élite
Carnival in Love – Dj set “m_11dj” Carmelo Lo Gioco e Cantello Dj.
SPORT
ENNA
Ore 16:30 – Palestra Mario Cozzo
Pallavolo – Serie D Femminile
Kentron Volley Enna – Volley Valley.
Ore 18:30 – Palazzetto dello Sport
Pallamano – Serie A Silver
Orlando Pallamano Haenna – Girgenti.
Ore 19:00 – Palestra Mario Cozzo
Pallavolo – Serie D Maschile
Kentron Volley Enna – Gruppo Sportivo Cartellini.
CALASCIBETTA
Ore 15:00 – Stadio comunale Calascibetta
Calcio – Eccellenza Girone B
Leonfortese – Vittoria.
PIAZZA ARMERINA
Ore 16:00 – Palasport provinciale
Calcio a 5 – Serie A2 Girone D
Gear Piazza Armerina – Futsal Mazara 2020.
