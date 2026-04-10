Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 11 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 11 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Sessione gioco D&D.
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood.
- Ore 22:00 – Sorseggio
Notte araba con Dj Badar.
- Ore 22:00 – Al Kenisa
“Tutto in una notte”: 70s, 80s, 90s, rock e new wave con Dj Angelo Vaccaro.
- Ore 23:00 – Mr Red
Annuale Matricola Classica.
Piazza Armerina
- Cine Garibaldi
Primo spettacolo ore 19:00, secondo spettacolo ore 21:30.
Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
- The Twins – Afrobeat, djset Federfree e Cadala
Troina
- Cine Camilleri – Unico spettacolo ore 20:30.
Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.
Agira
- Dalle 11:00 alle 19:00 – Sicilia Outlet Village
Bike Fest.
- Ore 19:00 – Chiesa Santa Maria degli Angeli
“Ancestrale”, omaggio a Goliarda Sapienza.
Nicosia
- Ore 19:00 – Museo Diocesano di Arte Sacra
Seconda stagione concertistica: “La sonata da chiesa nel barocco tedesco”.
- Ore 21:30 – Piazza Garibaldi
“Nicosia in festa”, spettacolo presentato da Salvo La Rosa con i comici Claudione e Vespertino e tributo a Michael Jackson.
- Saturday Night Party, dj set con Bruno Deejay. Evento firmato Horizon.
Leonforte
- Ore 22:00 – Discoteca Élite
Latin Night: salsa, bachata e reggaeton con Dj Monkey.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.