Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di sabato 11 aprile 2026

8 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma sabato 11 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Sessione gioco D&D.
  • Ore 19:00 – Mood
    AperiMood.
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Notte araba con Dj Badar.
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    “Tutto in una notte”: 70s, 80s, 90s, rock e new wave con Dj Angelo Vaccaro.
  • Ore 23:00 – Mr Red
    Annuale Matricola Classica.

Piazza Armerina

  • Cine Garibaldi
    Primo spettacolo ore 19:00, secondo spettacolo ore 21:30.
    Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
  • The Twins – Afrobeat, djset Federfree e Cadala

Troina

  • Cine Camilleri – Unico spettacolo ore 20:30.
    Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.

Agira

  • Dalle 11:00 alle 19:00 – Sicilia Outlet Village
    Bike Fest.
  • Ore 19:00 – Chiesa Santa Maria degli Angeli
    “Ancestrale”, omaggio a Goliarda Sapienza.

Nicosia

  • Ore 19:00 – Museo Diocesano di Arte Sacra
    Seconda stagione concertistica: “La sonata da chiesa nel barocco tedesco”.
  • Ore 21:30 – Piazza Garibaldi
    “Nicosia in festa”, spettacolo presentato da Salvo La Rosa con i comici Claudione e Vespertino e tributo a Michael Jackson.
  • Saturday Night Party, dj set con Bruno Deejay. Evento firmato Horizon.

Leonforte

  • Ore 22:00 – Discoteca Élite
    Latin Night: salsa, bachata e reggaeton con Dj Monkey.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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