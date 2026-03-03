Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 4 marzo 2026

26 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 4 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
    “Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft
  • Ore 19:00 – Sud
    Aperi White Euphoria

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

