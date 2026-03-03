Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 4 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 4 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
“Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft
- Ore 19:00 – Sud
Aperi White Euphoria
