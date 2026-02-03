Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 4 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 4 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo esteso Pokémon
- Ore 20:00 – Da Carlo 2.0
Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite
Su prenotazione
Troina
- Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room – “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
Su prenotazione
Leonforte
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film “La grazia” di Paolo Sorrentino
