Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 4 febbraio 2026

32 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 4 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo esteso Pokémon
  • Ore 20:00 – Da Carlo 2.0
    Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite
    Su prenotazione

Troina

  • Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room – “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
    Su prenotazione

Leonforte

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film “La grazia” di Paolo Sorrentino

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ