Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 28 gennaio 2026

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 28 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:30 – Libreria Mondadori
BookClub
TROINA
- Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
Su prenotazione
LEONFORTE
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Avatar in 3D
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Norimberga
