Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 28 gennaio 2026

8 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 28 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:30 – Libreria Mondadori
    BookClub

TROINA

  • Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
    Su prenotazione

LEONFORTE

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Avatar in 3D
  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Norimberga

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ