Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 25 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 25 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
Mostre del Festival del Libro e della Lettura: “Sulla strada giusta” di A. Puro, “La banda del bosco” di A. Montagnano e “Gli alberi di Alessia” di A. Rosella.
- Ore 16:00 Casa di Giufà
Festival del Libro e della Lettura: “Germogliano Haiku!” – laboratorio.
Su prenotazione.
- Ore 18:00 Al Kenisa
Presentazione del libro “L’Ira di Dio” di Costanza DiQuattro.
- Ore 20:00 Duomo di Enna
Concerto di apertura dei riti della Settimana Santa.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.