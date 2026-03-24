Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 25 marzo 2026

16 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 25 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostre del Festival del Libro e della Lettura: “Sulla strada giusta” di A. Puro, “La banda del bosco” di A. Montagnano e “Gli alberi di Alessia” di A. Rosella.
  • Ore 16:00 Casa di Giufà
    Festival del Libro e della Lettura: “Germogliano Haiku!” – laboratorio.
    Su prenotazione.
  • Ore 18:00 Al Kenisa
    Presentazione del libro “L’Ira di Dio” di Costanza DiQuattro.
  • Ore 20:00 Duomo di Enna
    Concerto di apertura dei riti della Settimana Santa.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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