Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 25 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 25 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 17:30 Libreria Mondadori
    Bookclub (su prenotazione)
  • Ore 19:00 SUD
    Mercoledì Universitario – Semaforo Edition con DjSet Balza

Calascibetta

  • Dalle 20:00 alle 22:30 Ochianu
    Corso Professionale Sommelier FIS (evento a pagamento)

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

