Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 25 febbraio 2026

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 25 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 17:30 Libreria Mondadori
Bookclub (su prenotazione)
- Ore 19:00 SUD
Mercoledì Universitario – Semaforo Edition con DjSet Balza
Calascibetta
- Dalle 20:00 alle 22:30 Ochianu
Corso Professionale Sommelier FIS (evento a pagamento)
