Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 22 aprile 2026

1 minuto ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 22 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center

    Mostra “SANTA ENNA” di Luis Cobelo.

  • Dalle 15:00 alle 19:30 Sport Village Enna

    Enna Padel Festival – seconda edizione.

  • Dalle 19:00 alle 23:30 Vibes Cafè

    Aperikoine.

  • Ore 22:00 Red Coffee

    Kore Sin Control – dj set Albas.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 Cine Garibaldi

    Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY”.

  • Ore 19:00 Cine Garibaldi

    Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY”.

Leonforte

  • Ore 18:00 Villa Bonsignore

    Presentazione del libro “Elogio alla Politica” di Vincenzo Cimino.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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