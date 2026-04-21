Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 22 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 22 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
Mostra “SANTA ENNA” di Luis Cobelo.
- Dalle 15:00 alle 19:30 Sport Village Enna
Enna Padel Festival – seconda edizione.
- Dalle 19:00 alle 23:30 Vibes Cafè
Aperikoine.
- Ore 22:00 Red Coffee
Kore Sin Control – dj set Albas.
Piazza Armerina
- Ore 17:00 Cine Garibaldi
Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY”.
- Ore 19:00 Cine Garibaldi
Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY”.
Leonforte
- Ore 18:00 Villa Bonsignore
Presentazione del libro “Elogio alla Politica” di Vincenzo Cimino.
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