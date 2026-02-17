Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 18 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 18 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
    “Disegnare per raccontare”, mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft
  • Ore 19:00 – SUD
    Aperi White – dj set Balza.

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Piazza Armerina

  • Palazzo Trigona
    Da Pablo Picasso a Andy Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti
  • Ore 20:30 – Palasport Provinciale
    Basket Serie B Nazionale: Siaz Basket Piazza Armerina – Moncada Energy Agrigento

