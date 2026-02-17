Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 18 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 18 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
“Disegnare per raccontare”, mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft
- Ore 19:00 – SUD
Aperi White – dj set Balza.
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Piazza Armerina
- Palazzo Trigona
Da Pablo Picasso a Andy Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti
- Ore 20:30 – Palasport Provinciale
Basket Serie B Nazionale: Siaz Basket Piazza Armerina – Moncada Energy Agrigento
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.