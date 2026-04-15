Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 15 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 15 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Ore 19:00 – 64 Rooms
Indie Night e Piped Music.
Piazza Armerina
- Ore 17:00 – Cine Garibaldi
Proiezione del film “Super Mario Galaxy”.
- Ore 19:00 – Cine Garibaldi
Proiezione del film “Super Mario Galaxy”.
- Ore 21:30 – Cine Garibaldi
Proiezione del film “Che Dio perdona tutti” di Pif.
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