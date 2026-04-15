Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 15 aprile 2026

23 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 15 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Ore 19:00 – 64 Rooms
    Indie Night e Piped Music.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Super Mario Galaxy”.
  • Ore 19:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Super Mario Galaxy”.
  • Ore 21:30 – Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Che Dio perdona tutti” di Pif.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ