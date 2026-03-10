Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 11 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 11 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 17:00 Dragon Scale
    Impara a giocare a Grimdark Future
  • Ore 19:00 Sud
    Aperiwhite Fluo Edition

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
    Proiezione del film “Cime Tempestose”

Piazza Armerina

  • Ore 19:00 e 21:30 Cine Garibaldi
    Proiezione del film Scream 7

