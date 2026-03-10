Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 11 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 11 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 17:00 Dragon Scale
Impara a giocare a Grimdark Future
- Ore 19:00 Sud
Aperiwhite Fluo Edition
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
Proiezione del film “Cime Tempestose”
Piazza Armerina
- Ore 19:00 e 21:30 Cine Garibaldi
Proiezione del film Scream 7
