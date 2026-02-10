Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 11 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 11 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft – laboratorio creativo
  • Ore 17:30 – Libreria Mondadori
    Bookclub
  • Ore 22:30 – Sud
    Dj set Balza

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00–21:30 – Cineteatro Garibaldi
    Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

