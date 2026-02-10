Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 11 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma mercoledì 11 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft – laboratorio creativo
- Ore 17:30 – Libreria Mondadori
Bookclub
- Ore 22:30 – Sud
Dj set Balza
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00–21:30 – Cineteatro Garibaldi
Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”
