Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 31 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 31 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 20:00 – Via Roma, 503
Esposizione dei 16 abiti delle confraternite.
- Ore 18:00 Dragon Scale
Prove e torneo Beyblade X.
- Ore 19:00 64 Rooms
Aperikore.
- Ore 19:30 Chiesa Sant’Anna
“Di sti spati trapassata” – Concerto.
Piazza Armerina
- Ore 17:00 Cine Garibaldi
Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali.
- Ore 19:00 Cine Garibaldi
Proiezione film: Rental Family – Nelle vite degli altri.
Leonforte
- Ore 18:30 Cinevolution
Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali.
- Ore 21:00 Cinevolution
Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0.
Nicosia
- Ore 20:30 Cine Cannata
Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.