Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 30 marzo 2026

4 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma martedì 30 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 20:00 – Via Roma, 503
    Esposizione dei 16 abiti delle confraternite.
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Prove e torneo Beyblade X.
  • Ore 19:00 64 Rooms
    Aperikore.
  • Ore 19:30 Chiesa Sant’Anna
    “Di sti spati trapassata” – Concerto.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 Cine Garibaldi
    Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali.
  • Ore 19:00 Cine Garibaldi
    Proiezione film: Rental Family – Nelle vite degli altri.

Leonforte

  • Ore 18:30 Cinevolution
    Proiezione film: Jumpers – Un salto tra gli animali.
  • Ore 21:00 Cinevolution
    Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0.

Nicosia

  • Ore 20:30 Cine Cannata
    Proiezione film: Notte prima degli esami 3.0.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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