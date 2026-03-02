Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 3 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma martedì 3 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
    Disegnare per raccontare – mostra Marcella Tuttobene
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Prove libere e torneo Beyblade X
  • Ore 19:00 64 Rooms
    L’aperitivo firmato Too Late
  • Ore 20:00 Red Coffee
    Don’t Think Twice – music selection by Rori + Vitto
  • Ore 20:30 911 Panineria Pub
    Coppa Italia & Panino

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 Cine Cannata
    Proiezione film Cime tempestose

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

