Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 3 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 3 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
Disegnare per raccontare – mostra Marcella Tuttobene
- Ore 18:00 Dragon Scale
Prove libere e torneo Beyblade X
- Ore 19:00 64 Rooms
L’aperitivo firmato Too Late
- Ore 20:00 Red Coffee
Don’t Think Twice – music selection by Rori + Vitto
- Ore 20:30 911 Panineria Pub
Coppa Italia & Panino
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 Cine Cannata
Proiezione film Cime tempestose
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.