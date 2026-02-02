Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 3 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 3 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Beyblade X
LEONFORTE
- Ore 18:30 – 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “La grazia” di Paolo Sorrentino
PIAZZA ARMERINA
- Ore 11:00 – Cineteatro Garibaldi
Cinerassegna di cortometraggi
- Ore 18:00 – Aula Magna Liceo Scientifico
Cinerassegna di cortometraggi
TROINA
- Ore 16:00 – 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room – “I segreti del Führer”
Su prenotazione
