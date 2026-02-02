Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 3 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma martedì 3 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Beyblade X

LEONFORTE

  • Ore 18:30 – 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “La grazia” di Paolo Sorrentino

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 11:00 – Cineteatro Garibaldi
    Cinerassegna di cortometraggi
  • Ore 18:00 – Aula Magna Liceo Scientifico
    Cinerassegna di cortometraggi

TROINA

  • Ore 16:00 – 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room – “I segreti del Führer”
    Su prenotazione

