Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 27 gennaio 2026

Questi gli appuntamenti in programma martedì 27 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:30 – Università Kore
Edificio D – Auditorium Pettinato
Assemblea delle Associazioni Guide Turistiche Siciliane
- Ore 10:00–12:00 – Università Kore
Aula Montessori – Plesso D
Giornata della Memoria – Dalle leggi razziali alla Shoah
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Beyblade X
TROINA
- Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room – “I segreti del Führer”
Su prenotazione
LEONFORTE
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Avatar in 3D
NICOSIA
- Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film Norimberga
