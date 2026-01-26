Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 27 gennaio 2026

11 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli appuntamenti in programma martedì 27 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:30 – Università Kore
    Edificio D – Auditorium Pettinato
    Assemblea delle Associazioni Guide Turistiche Siciliane
  • Ore 10:00–12:00 – Università Kore
    Aula Montessori – Plesso D
    Giornata della Memoria – Dalle leggi razziali alla Shoah
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Beyblade X

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room – “I segreti del Führer”
    Su prenotazione

LEONFORTE

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Avatar in 3D

NICOSIA

  • Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film Norimberga

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ