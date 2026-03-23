Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 24 marzo 2026

37 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma martedì 24 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostre: Sulla strada giusta di A. Puro, La banda del bosco di A. Montagnano, Gli alberi di Alessia di A. Rosella.
  • Ore 19:30 Teatro F.P. Neglia
    Se fossi te non sarei me – Spettacolo di narrazione per famiglie.
    Ingresso libero su prenotazione.
  • Ore 19:00 64 Rooms
    Aperikampus.
  • Ore 19:30 Chiesa San Leonardo
    The Dreamers – Concerto: Dalla morte alla vita.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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