Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 24 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma martedì 24 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 17:00 – Biblioteca Comunale
    “Porta un libro con te” – Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo (progetto Biblioinsieme)
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Raduno e possibilità di torneo BEYBLADE X

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Nicosia

  • Ore 20:30 – Cine Cannata
    Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

