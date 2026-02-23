Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 24 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 24 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 17:00 – Biblioteca Comunale
“Porta un libro con te” – Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo (progetto Biblioinsieme)
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Raduno e possibilità di torneo BEYBLADE X
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Nicosia
- Ore 20:30 – Cine Cannata
Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”
