Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 21 aprile 2026

9 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma martedì 21 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostra “SANTA ENNA” di Luis Cobelo.
  • Dalle 15:00 alle 19:30 Sport Village Enna
    Enna Padel Festival – seconda edizione.
  • Ore 17:30 Casa di Giufà
    Presentazione del libro “La scuola va alla guerra” di Antonio Mazzeo.
  • Ore 19:00 64 Rooms
    Aperikampus.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 Cineteatro Garibaldi
    Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY IL FILM”.
  • Ore 19:00 Cineteatro Garibaldi
    Proiezione film “SUPER MARIO GALAXY IL FILM”.

Nissoria

  • Ore 18:00 Sede ANCeSCAO
    Congresso “Le Pietre Perciate”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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