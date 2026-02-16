Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 17 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli appuntamenti in programma martedì 17 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 16:00 Piazza Europa
    Raduno (16:00) – Partenza sfilata gruppi in maschera (16:30) fino a Piazza Umberto I – Premiazione (19:30)
  • Ore 18:00 I.I.S. “Abramo Lincoln” (Auditorium – Enna bassa)
    Eventi culturali in biblioteca: Lectio magistralis su Galilei, il castello di Altafronte e gli strumenti che richiamano la cosmografia dantesca (Prof. Andrea Gori).
    Evento aperto alla cittadinanza
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Carnival Family Party
  • Ore 19:00 Barrios
    Arreri u Bancuni – Special Carnival Edition (music selection: Victor Elle, Salvatore Leonardo, Mario Leonardo).
  • Ore 19:00 64 Rooms
    Before Suavecita – Carnival Aperitif Chaos + special performance by Jahnto.
  • Ore 20:30 Publo Picasso
    Karaoke Party con Kekko&Melina.
  • Ore 21:00 Garage Arts Platform
    Barbablù – Spettacolo (evento con ticket).
  • Ore 22:30 Hotel Federico II
    Carnevale – Noche de Raggaeton (special performance: Karmelitos Voice, Salvo Privitera e Sapienza).
    +18, prevendita.
  • Ore 22:30 Hotel Garden
    Suavecita
    +18, prevendita

Calascibetta

  • Ore 10:00 Piazza Umberto I
    Carnevale Xibetano 2026

Barrafranca

  • Ore 14:30 Viale Generale Cannada
    Raduno e sfilata gruppi mascherati con annesse scenografie.

Leonforte

  • Dalle 15:30 Piazza Branciforti
    Raduno e inizio parata
  • Ore 20:00 Nuovo campo sportivo
    Serata e premiazione finale (a cura di Radio Time 90).
  • Ore 22:00 Kettybar
    Carnevale con Carmelo Lo Gioco Dj.

Agira

  • Dalle 16:30 via V. Emanuele
    Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – 21:30 premiazione + DJ set (Dj Cesar e Cardillo).

Regalbuto

  • Ore 17:00
    Sfilata contradanze, maschere individuali/a gruppo e carri.
  • Ore 21:00 (Piazza della Repubblica)
    Balli in piazza.

Centuripe

  • Dalle 17:00 Piazza Lanuvio
    Raduno gruppi in maschera in concorso – 17:30 partenza sfilata – 20:00 Piazza Duomo premiazione gruppi – 21:00 serata a tema: “Tema libero per l’ultimo ballo”.
  • Ore 01:00 Kento Resort
    Premiazione carnevale e Dj set Molinaro.

Nicosia

  • Dalle 18:00 Piazza San Francesco
    Sfilata di Carnevale con animazione, carri e maschere; a seguire in Piazza Garibaldi la premiazione.

Troina

  • Dalle 18:00
    Sfilata gruppi in maschera dal Loggiato Sant’Agostino fino a Piazza Matteotti e premiazione finale all’arrivo. Tutti in piazza a ballare.

Gagliano Castelferrato

  • Ore 18:00
    Sfilata gruppi in maschera e animazione dalla scuola elementare fino a Piazza Matteotti. Sarà premiata la miglior maschera.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 Hotel Villa Romana
    Serata danzante con menù fisso + Dj set Calcagno Lorenzo.
    Evento su prenotazione

Cerami

  • Ore 22:00 Pro Loco Cerami
    Alfabeto in maschera



