Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 17 febbraio 2026

Questi gli appuntamenti in programma martedì 17 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 16:00 Piazza Europa
Raduno (16:00) – Partenza sfilata gruppi in maschera (16:30) fino a Piazza Umberto I – Premiazione (19:30)
- Ore 18:00 I.I.S. “Abramo Lincoln” (Auditorium – Enna bassa)
Eventi culturali in biblioteca: Lectio magistralis su Galilei, il castello di Altafronte e gli strumenti che richiamano la cosmografia dantesca (Prof. Andrea Gori).
Evento aperto alla cittadinanza
- Ore 18:00 Dragon Scale
Carnival Family Party
- Ore 19:00 Barrios
Arreri u Bancuni – Special Carnival Edition (music selection: Victor Elle, Salvatore Leonardo, Mario Leonardo).
- Ore 19:00 64 Rooms
Before Suavecita – Carnival Aperitif Chaos + special performance by Jahnto.
- Ore 20:30 Publo Picasso
Karaoke Party con Kekko&Melina.
- Ore 21:00 Garage Arts Platform
Barbablù – Spettacolo (evento con ticket).
- Ore 22:30 Hotel Federico II
Carnevale – Noche de Raggaeton (special performance: Karmelitos Voice, Salvo Privitera e Sapienza).
+18, prevendita.
- Ore 22:30 Hotel Garden
Suavecita
+18, prevendita
Calascibetta
- Ore 10:00 Piazza Umberto I
Carnevale Xibetano 2026
Barrafranca
- Ore 14:30 Viale Generale Cannada
Raduno e sfilata gruppi mascherati con annesse scenografie.
Leonforte
- Dalle 15:30 Piazza Branciforti
Raduno e inizio parata
- Ore 20:00 Nuovo campo sportivo
Serata e premiazione finale (a cura di Radio Time 90).
- Ore 22:00 Kettybar
Carnevale con Carmelo Lo Gioco Dj.
Agira
- Dalle 16:30 via V. Emanuele
Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici – 17:30 (Piazza Garibaldi) sfilata – 21:30 premiazione + DJ set (Dj Cesar e Cardillo).
Regalbuto
- Ore 17:00
Sfilata contradanze, maschere individuali/a gruppo e carri.
- Ore 21:00 (Piazza della Repubblica)
Balli in piazza.
Centuripe
- Dalle 17:00 Piazza Lanuvio
Raduno gruppi in maschera in concorso – 17:30 partenza sfilata – 20:00 Piazza Duomo premiazione gruppi – 21:00 serata a tema: “Tema libero per l’ultimo ballo”.
- Ore 01:00 Kento Resort
Premiazione carnevale e Dj set Molinaro.
Nicosia
- Dalle 18:00 Piazza San Francesco
Sfilata di Carnevale con animazione, carri e maschere; a seguire in Piazza Garibaldi la premiazione.
Troina
- Dalle 18:00
Sfilata gruppi in maschera dal Loggiato Sant’Agostino fino a Piazza Matteotti e premiazione finale all’arrivo. Tutti in piazza a ballare.
Gagliano Castelferrato
- Ore 18:00
Sfilata gruppi in maschera e animazione dalla scuola elementare fino a Piazza Matteotti. Sarà premiata la miglior maschera.
Piazza Armerina
- Ore 22:00 Hotel Villa Romana
Serata danzante con menù fisso + Dj set Calcagno Lorenzo.
Evento su prenotazione
Cerami
- Ore 22:00 Pro Loco Cerami
Alfabeto in maschera
