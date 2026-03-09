Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 10 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma martedì 10 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene: Disegnare per raccontare
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Raduno e possibilità di torneo Beyblade X
  • Ore 19:00 64 Rooms
    Aperikampus

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
    Proiezione del film “Cime tempestose”

Piazza Armerina

  • Ore 21:00 Teatro Garibaldi
    Spettacolo di Violante Placido: Femmes Fatales
    Ingresso con ticket e prenotazione

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

