Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 10 marzo 2026

Questi gli appuntamenti in programma martedì 10 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene: Disegnare per raccontare
- Ore 18:00 Dragon Scale
Raduno e possibilità di torneo Beyblade X
- Ore 19:00 64 Rooms
Aperikampus
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 Cinevolution
Proiezione del film “Cime tempestose”
Piazza Armerina
- Ore 21:00 Teatro Garibaldi
Spettacolo di Violante Placido: Femmes Fatales
Ingresso con ticket e prenotazione
