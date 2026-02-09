Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di martedì 10 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 8 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Beyblade X

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Piazza Armerina

  • Ore 19:00 – 21:30 – Cineteatro Garibaldi
    Proiezione film “Agata Cristhian – Delitto sulle nevi”

