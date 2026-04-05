Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 6 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma lunedì 6 aprile in provincia di Enna.
Nicosia
Festa di San Michele Arcangelo
- Dalle 08:00
Torneo delle ciappette.
- Ore 21:00
’Ntenna e tradizionale palo della cuccagna.
- Ore 22:00
Fuochi d’artificio.
- Ore 22:30 Piazza S. Michele
Spettacolo musicale con il Duo Acustico Ilenia e Adriano, Dj Enzo PRC e Gruppo Movida.
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