Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 6 aprile 2026

7 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma lunedì 6 aprile in provincia di Enna.

Nicosia

Festa di San Michele Arcangelo

  • Dalle 08:00
    Torneo delle ciappette.
  • Ore 21:00
    ’Ntenna e tradizionale palo della cuccagna.
  • Ore 22:00
    Fuochi d’artificio.
  • Ore 22:30 Piazza S. Michele
    Spettacolo musicale con il Duo Acustico Ilenia e Adriano, Dj Enzo PRC e Gruppo Movida.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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