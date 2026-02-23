Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 23 febbraio 2026

12 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma lunedì 23 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 19:00 BA BA BAR
    Aperitivo con DJ set (Dj Gio Milano)
  • Ore 19:00 MOOD
    APERIMOOD

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 CINEVOLUTION
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Nicosia

  • Ore 20:30 CINE CANNATA
    Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ