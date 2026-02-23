Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 23 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma lunedì 23 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 19:00 BA BA BAR
Aperitivo con DJ set (Dj Gio Milano)
- Ore 19:00 MOOD
APERIMOOD
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 CINEVOLUTION
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Nicosia
- Ore 20:30 CINE CANNATA
Proiezione film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”
