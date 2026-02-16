Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 16 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma lunedì 16 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 19:00 Mood
Aperimood con Box Office
Nicosia
- Ore 17:00 Agriturismo La Torretta
Carnevale dei bambini in maschera
- Ore 18:00 e 20:30 Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino
Regalbuto
- Ore 17:00 Sfilata contradanze, maschere individuali, a gruppo e carri
- Ore 21:00 (Piazza della Repubblica) Balli in piazza
Troina
- Ore 18:00 (da Via Aldo Moro a Piazza Matteotti)
Sfilata gruppi in maschera
Centuripe
- Ore 21:00
Serata a tema: “Dal Cinema ai Cartoni Animati”
