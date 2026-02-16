Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di lunedì 16 febbraio 2026

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma lunedì 16 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 19:00 Mood
    Aperimood con Box Office

Nicosia

  • Ore 17:00 Agriturismo La Torretta
    Carnevale dei bambini in maschera
  • Ore 18:00 e 20:30 Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino

Regalbuto

  • Ore 17:00 Sfilata contradanze, maschere individuali, a gruppo e carri
  • Ore 21:00 (Piazza della Repubblica) Balli in piazza

Troina

  • Ore 18:00 (da Via Aldo Moro a Piazza Matteotti)
    Sfilata gruppi in maschera

Centuripe

  • Ore 21:00
    Serata a tema: “Dal Cinema ai Cartoni Animati”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

