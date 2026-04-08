Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 9 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 9 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
Teatro dell’Ascolto
Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni con Valeria Fazzi.
- Ore 19:00 Al Kenisa
Proiezione “The Dialogue Police”.
- Ore 21:00 Teatro F.P. Neglia
Paolo Buonvino Live 2026.
Biglietti disponibili su TicketOne.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.