Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 9 aprile 2026

3 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 9 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
    Teatro dell’Ascolto
    Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni con Valeria Fazzi.
  • Ore 19:00 Al Kenisa
    Proiezione “The Dialogue Police”.
  • Ore 21:00 Teatro F.P. Neglia
    Paolo Buonvino Live 2026.
    Biglietti disponibili su TicketOne.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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