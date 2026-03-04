Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 5 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 5 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 18:00 Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh
- Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
Teatro dell’Ascolto – per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con Valeria Fazzi
- Ore 19:30 Bababar Cocktail & Wine
Karaoke
- Ore 22:00 Sorseggio
Keep it real
Piazza Armerina
- Palazzo Trigona
Da Picasso a Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti
- Ore 22:00 Highlander
Jam session con Musaica
