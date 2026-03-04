Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 5 marzo 2026

8 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 5 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Chiaramonte
    Disegnare per raccontare – mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh
  • Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
    Teatro dell’Ascolto – per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con Valeria Fazzi
  • Ore 19:30 Bababar Cocktail & Wine
    Karaoke
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Keep it real

Piazza Armerina

  • Palazzo Trigona
    Da Picasso a Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti
  • Ore 22:00 Highlander
    Jam session con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ