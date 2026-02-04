Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 5 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 5 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 18:00 – DRAGON SCALE
Torneo Yu-Gi-Oh! formato standard
Piazza Armerina
- Ore 20:30 – PIZZERIA EUROPA LA VILLETTA
La Piramide – Live Game Show
- Ore 22:00 – HIGHLANDER
Jam Session – Live Experience con Musaica
