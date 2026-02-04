Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 5 febbraio 2026

1 ora ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 5 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 18:00 – DRAGON SCALE
    Torneo Yu-Gi-Oh! formato standard

Piazza Armerina

  • Ore 20:30 – PIZZERIA EUROPA LA VILLETTA
    La Piramide – Live Game Show
  • Ore 22:00 – HIGHLANDER
    Jam Session – Live Experience con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ