Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 29 gennaio 2026

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 29 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Yu-Gi-Oh
  • Ore 20:00 – Tommy’s Wine
    A cena con l’Opera – In collaborazione con il Salone della Musica di Enna

TROINA

  • Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room – “Il Trono del Diavolo”
    Su prenotazione

CALASCIBETTA

  • Ore 20:15 – Teatro Comunale
    Spettacolo “Con il sudore della fronte”
    Evento con biglietto

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session Live Experience con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ