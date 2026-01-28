Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 29 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 29 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Yu-Gi-Oh
- Ore 20:00 – Tommy’s Wine
A cena con l’Opera – In collaborazione con il Salone della Musica di Enna
TROINA
- Ore 16:00–22:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room – “Il Trono del Diavolo”
Su prenotazione
CALASCIBETTA
- Ore 20:15 – Teatro Comunale
Spettacolo “Con il sudore della fronte”
Evento con biglietto
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session Live Experience con Musaica
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.