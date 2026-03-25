Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 26 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 26 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
Mostre: “Sulla strada giusta” di A. Puro; “La banda del bosco” di A. Montagnano; “Gli alberi di Alessia” di A. Rosella.
- Ore 16:00 Urban Center
Festival del libro e della lettura: “Piantala!”, lettura ed eco-laboratorio di pittura a cura di Alessia Roselli.
Su prenotazione.
- Ore 17:00 Al Kenisa
Presentazione del libro “Il fondamento sacro della politica” di Giuseppe Muscato.
Su prenotazione.
- Ore 18:30 La Fabbrica di Mivà
Teatro dell’ascolto con Valeria Fazzi, per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
- Ore 22:00 Sorseggio
Serata con Hangov3r e With Us.
Piazza Armerina
- Ore 22:00 Highlander
Jam Session con Musaica.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.