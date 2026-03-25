Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 26 marzo 2026

24 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 26 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 Urban Center
    Mostre: “Sulla strada giusta” di A. Puro; “La banda del bosco” di A. Montagnano; “Gli alberi di Alessia” di A. Rosella.
  • Ore 16:00 Urban Center
    Festival del libro e della lettura: “Piantala!”, lettura ed eco-laboratorio di pittura a cura di Alessia Roselli.
    Su prenotazione.
  • Ore 17:00 Al Kenisa
    Presentazione del libro “Il fondamento sacro della politica” di Giuseppe Muscato.
    Su prenotazione.
  • Ore 18:30 La Fabbrica di Mivà
    Teatro dell’ascolto con Valeria Fazzi, per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Serata con Hangov3r e With Us.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 Highlander
    Jam Session con Musaica.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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