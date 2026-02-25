Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 26 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Museo Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 16:00 Ospedale Umberto I – Sala Convegni “A. Mingrino”
“Progetto di solidarietà” – Presentazione del libro “La lotta con la vita” di Dorica Orzan
- Ore 17:00 Dragon Scale
Game Night
- Ore 18:00 Teatro Neglia
Cineforum “Cinema&Riflessione” – Proiezione BIAGIO di Pasquale Scimeca. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Piazza Armerina
- Ore 22:00 Highlander
Jam session con Musaica
