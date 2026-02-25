Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 26 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Museo Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 16:00 Ospedale Umberto I – Sala Convegni “A. Mingrino”
    “Progetto di solidarietà” – Presentazione del libro “La lotta con la vita” di Dorica Orzan
  • Ore 17:00 Dragon Scale
    Game Night
  • Ore 18:00 Teatro Neglia
    Cineforum “Cinema&Riflessione” – Proiezione BIAGIO di Pasquale Scimeca. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 Highlander
    Jam session con Musaica

